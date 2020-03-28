Россиянам пояснили, как нерабочая неделя поможет в борьбе с коронавирусом
По его мнению, количество работающих на следующей неделе значительно уменьшится, но о результатах этой меры можно будет судить ближе к 5 апреля. В разговоре с «Интерфаксом» Брико заметил, что эксперты будут оценивать распространение и появление новых заболевших.
«Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания», — сказал Брико.
Эпидемиолог не исключил, что, если замедления не будет, придется ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.
В России, по последним данным, зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом. Больные COVID-19 есть в 58 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 703 пациента с коронавирусом.
Сделать следующую неделю выходной предложил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для снижения распространения коронавируса. Работать будут только больницы, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и производства, которые нельзя останавливать. Онлайн-доставки из магазинов и ресторанов тоже разрешены.