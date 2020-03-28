Россиянам пояснили, как нерабочая неделя поможет в борьбе с коронавирусом

Нерабочая неделя позволит дополнительно замедлить распространение коронавируса за счет того, что людей на улицах будет меньше. Об этом сказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его мнению, количество работающих на следующей неделе значительно уменьшится, но о результатах этой меры можно будет судить ближе к 5 апреля. В разговоре с «Интерфаксом» Брико заметил, что эксперты будут оценивать распространение и появление новых заболевших.

«Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания», — сказал Брико.

Эпидемиолог не исключил, что, если замедления не будет, придется ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

В России, по последним данным, зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом. Больные COVID-19 есть в 58 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 703 пациента с коронавирусом.

Сделать следующую неделю выходной предложил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для снижения распространения коронавируса. Работать будут только больницы, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и производства, которые нельзя останавливать. Онлайн-доставки из магазинов и ресторанов тоже разрешены.