Двое жителей Подмосковья избавились от коронавируса

Число больных COVID-19 в Московской области сократилось — двоих пациентов выписали из больницы. Их итоговые тесты показали отрицательный результат.

Коронавирусная инфекция протекала у вылечившихся в легкой форме, поэтому врачам Московской области удалось быстро избавить их от заболевания. Всего в Московской области сейчас 10 человек переболели COVID-19. Всего в регионе носителями коронавируса являются 49 человек.

Жителям Подмосковья напоминают: если вы вернулись из-за границы, вам нужно побыть на домашнем карантине две недели. Так вы защитите и свое здоровье, и состояние всех людей вокруг.

Прилетевшие из-за границы смогут оформить больничный удаленно, через интернет. Они могут оформить больничный, не выходя из дома, в электронном виде. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8-800-550-50-30.

Во время карантина не нужно посещать больницу или поликлинику. На 14-й день придет медицинский работник, проведет осмотр и закроет больничный.