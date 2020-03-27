Пожилых людей, которые находятся в группе риска из-за пандемии коронавируса, власти Москвы призвали придерживаться режима самоизоляции и не входить из дома. Им будет оказана разовая материальная помощь. Этому примеру, скорее всего, последуют и в других регионах России.

Как уточнила газета «Известия», финансовую помощь решили пенсионерам оказать власти Якутии. На очереди другие субъекты федерации. Но главной проблемой является самоизоляция, вынужденное одиночество, которое может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и здоровье пожилых россиян.

По данным Европейского гериатрического общества (EuropeanGeriatric Medicine Society — EuGMS), смертность от коронавируса на 15% больше среди пациентов старше 80 лет. Но прямой связи возраста и заболеваемости не выявлено.

«Насколько я помню, средний возраст смерти у итальянцев — около 79 лет. А риск летального исхода резко возрастает после 63 лет. Сейчас летальность, я так понимаю, составляет более 20% именно у людей старше 75 лет, хотя в среднем этот показатель колеблется на уровне от 3 до 4,08%», — сообщил «Известиям» председатель автономной некоммерческой организации «Научно-методологический геронтологический центр», геронтолог Валерий Новоселов.

Поэтому во всем мире врачи, чиновники и представители благотворительных организаций попросили пожилых людей сократить до минимума пребывание на улице.

В России власти указом обязали пенсионеров соблюдать карантин с 26 марта по 14 апреля. В Москве проживают 1,7 миллионов человек в возрасте старше 65 лет. Всем им будут помогать волонтеры или соседи, которые могут взять на себя хлопоты по приобретению продуктов и других необходимых вещей.

Однако многие пенсионеры не хотят прислушиваться к советам, и продолжают самостоятельно ходить по больницам и магазинам.

«Многие из них в принципе ходят только в аптеку или магазин. Просто сейчас им предлагают не выходить даже туда. Это очень грустно, но для них в этом смысле разница будет не так заметна. В отличие, например, от человека, который только что планировал тур в Европу», — отметила врач-геронтопсихиатр, вице-президент фонда помощи людям, страдающим альцгеймером, «Альцрус» Мария Гантман.

Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина предположила, что в жизни пожилых людей простые бытовые действия играют большую роль, но ради безопасности придется нарушить сложившийся уклад и ограничить выходы из дома.

А чтобы им было легче переносить карантин и ограничения, детям предлагают поощрять и стимулировать физическую активность своих пожилых близких.

«Придумайте для них домашние упражнения, сопровождайте их по видеосвязи, продумайте выходы на балкон, при возможности подскажите пути и время прогулок на свежем воздухе по маршрутам с минимальным количеством людей», — говорят специалисты.

Судя по результатам последних исследований, средний возраст заболевших коронавирусом — 62 года.