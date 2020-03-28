Всего больше 1,2 тысячи случаев. Еще в четырех регионах нашли заразившихся коронавирусом

В России добавилось 228 случаев заражения коронавирусом. По информации на 28 марта, всего в стране выявили 1264 пациента с COVID-19.

Как отметили в оперативном штабе, новые случаи выявили в 26 регионах, причем для Адыгеи, Костромской, Сахалинской и Смоленской областей это первые пациенты с коронавирусом.

Самый большой прирост по числу заразившихся коронавирусом по-прежнему в Москве — 114 новых случаев. Всего в Москве зафиксировано 817 больных.

Кроме того, за сутки вирус выявили в Подмосковье (36 случаев), Санкт-Петербурге (11), Краснодарском крае (восемь), Бурятии (шесть), Ивановской (пять), Ленинградской (четыре), Свердловской (четыре), Челябинской (четыре), Сахалинской (четыре) областях, Краснодарском крае (четыре), Липецкой (три), Тульской (три), Калининградской (три), Нижегородской (три) областях, Татарстане (три), Чечне (два), Оренбургской (два), Новосибирской (два), Брянской (один), Костромской (один), Смоленской (один), Саратовской (один) областях, Адыгее (один), Пермском крае (один), Крыму (один).

Один пациент с коронавирусом в Москве скончался. Всего на данный момент в России четыре жертвы COVID-19.

Всего коронавирус нашли в 62 регионах у 1264 человек. Выздоровели 49 человек. В мире, по последним данным, более 600 тысяч заболевших, но каждый час это число меняется. Погибли более 27 тысяч человек.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. В Москве и Подмосковье, а также в некоторых других регионах будут работать только доставки, супермаркеты, магазины с товарами первой необходимости и аптеки.