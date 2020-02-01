Елена Малышева заверила, что не стоит опасаться коронавируса

«Сейчас уже идет игра. Кто-то играет на бирже, маски все раскупили. Фармкомпании ликуют. Много есть игроков в этом мире», — уверяет ведущая.

Слушатели в зале не спорят. Все они — участники всероссийской олимпиады «Я профессионал» и учащиеся Зимней медицинской школы от Сеченовского Университета. Тысяча человек подают сюда заявки, а попадают только сто. И у них есть свое мнение насчет коронавируса.

«Я, как студент медуниверситета, понимаю, что все не так страшно, как рисуют в СМИ», — говорит участница Зимней школы медиков Диана Арахматулина.

Студентка из Башкирии — возможно, будущий кардиолог. Уверена, что коронавирус опасен для пожилых, потому что у людей в возрасте много хронических болячек и слабый иммунитет.

Вот что участница Зимней школы медиков Диана Арахматулина посоветовала сделать, к примеру, своим родителям: «Проветривать помещение, если локально смотреть, прогуливаться у дома. Но не посещать большие скопления людей»

О симптомах коронавируса здесь тоже наслышаны. Вот несколько рекомендаций, на что обратить внимание, если паникуете.

«Осложняется вирус атипичной пневмонией. Нужно обращать внимание на хрипы, сделать рентген легких. Также есть данные, что вирус осложняется диареей», — отметила участница Зимней школы медиков Валерия Арутинова.

Два случая коронавируса в России уже выявлены — в Забайкальском крае и Тюменской области. Границу с Поднебесной уже закрыли. Россиян из Китая вывезут на военных самолётах. Ученые уже пробуют создать вакцину. Работают над исследованиями и в медуниверситетах.

«Там работают такие молодые ребята, которые закончили университеты. Имеют знания, умения, идеи и возможности их реализовать», — сказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

По оптимистичным прогнозам, на создание вакцины от коронавируса понадобится год. А тем временем, Елена Малышева советует применять стандартные методы защиты.