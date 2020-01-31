В Подмосковье не пустят коронавирус. Что сделать, чтобы точно не заразиться?

Подмосковье вступило на тропу борьбы с коронавирусом из Китая. В наших краях вируса нет, но предупрежден — значит вооружен. Область активно работает над тем, чтобы не пустить заразу. Над этим трудится оперативный штаб, а в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и на аэродроме Чкаловский внимательнее присматриваются к прилетающим.

Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева рассказала, что в Московской области решили создать оперативный штаб, контролирующий обстановку.

«Все мы прекрасно знаем, что у нас на территории расположены два аэропорта. Прилетают рейсы из Китая, и, естественно, настороженность есть. Круглосуточно на территории аэропортов у нас дежурит бригада медицины катастроф, и если есть какое-то малейшее подозрение, наши медицинские сотрудники подключаются, оперативно реагируют, оказывают помощь при необходимости. Наша задача — наблюдать и помогать, чтобы было благополучие. Мы стараемся это соблюдать», — отметила Екатерина Огнева.

По словам первого замминистра, в России ситуация с коронавирусом не закрыта. Все мы уже видели комментарии от ВОЗ и главного санитарного врача страны. А самое главное — мы уже предупреждены и знаем, что делать, чтобы не заразиться.

Это всемирный масштаб, но наша задача — наблюдать за ситуацией и не создавать паники. Это нормальная наша рабочая ситуация — предупредить и обезопасить жителей нашего региона Екатерина Огнева первый замминистра здравоохранения Подмосковья

Всем жителям советуют прислушаться к рекомендациям, которые включают в себя общие меры безопасности при борьбе с респираторной инфекцией. В частности, надо мыть руки перед едой, соблюдать принципы личной гигиены. Также советуют не посещать рынки, где продаются животные или морепродукты, не ходить в зоопарки и на мероприятия, в которых участвуют животные. Пить лучше воду в бутылках, а есть — только то, что прошло хорошую термическую обработку.

Не будет лишним знать, каковы симптомы заболевания, вызванного коронавирусом. У больного появляется кашель или боль в горле, поднимается температура, становится тяжело дышать, все это сопровождается чувством усталости. Однако, эти признаки крайне похожи на то, что происходит с нами, когда мы просто подхватываем ОРВИ или грипп. Чтобы успокоить себя, вспомните, были ли у вас контакты с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска (Китай и прилегающие регионы). Если да, следует обратиться к врачу. На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают.

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный чихает или кашляет. Также он может передаваться через любые поверхности — например, дверную ручку.

Еще раз главное правило, чтобы обезопасить себя, — поддерживать чистоту рук и поверхностей. Также старайтесь не касаться немытыми руками глаз, рта или носа. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, всегда мойте руки перед едой, надевайте одноразовую медицинскую маску в общественном транспорте и местах скопления людей.

«Никакой паники не должно быть, это наша обычная жизнь. И то, как мы себя поведем, насколько у наших жителей будет сильный иммунитет, так мы и отреагируем на эту вирусную инфекцию. Надеюсь, что завоза не произойдет, и мы сами себя обезопасим. Если говорить не только о пациентах, но и о сотрудниках, то у нас проведены обучения, повторили обучение с нашими врачами. У нас полностью готова наша медицинская сеть. Все наши стационары боксированы и полубоксированы, они работают в штатном режиме. Мы провели обучающие семинары и совещания о том, чтобы наши скорая помощь и стационары были готовы к приему пациентов», — сообщила Екатерина Огнева.