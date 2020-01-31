Минздрав опубликовал памятку по коронавирусу

Министерство здравоохранения России составило памятку, в которой перечислены симптомы коронавируса и способы избежать заражения. Ведомство уточнило, что при малейшем подозрении необходимо обращаться к врачу.

В памятке указано, что вирус способен передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем. В частности, при рукопожатии. Первыми симптомами буду повышенная утомляемость, заложенность носа, кашель, тяжесть в грудной клетке, болезненные проявления в горле и мышцах. Может повыситься температура, наблюдаться озноб.

Врачи посоветовали не посещать страну-очаги заболевания и избегать массовых скоплений людей. Россиянам рекомендовали чаще мыть руки, носить медицинские маски и не контактировать с людьми, которые, предположительно, заболели.

В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом — по одному человеку в Тюменской области и Забайкальском крае. В Китае жертвами эпидемии стали уже 213 человек из 9,8 тысячи заболевших.

Генетики считают, что коронавирус опасен для людей всех этнических групп. По их мнению, для появления устойчивой иммунной мутации необходимо время. Приблизительно, поколение.