Коронавирус опасен для всех. Болезни не умеют «выбирать» людей

Коронавирус — слишком «молодое» заболевание, чтобы оно успело сделать среди людей отбор. Поэтому нельзя определить, кто будет к нему восприимчив, а кто нет. Для этого должно вырасти, как минимум, поколение. Так считают генетики, говоря о предположении, что коронавирусу подвержены только китайцы.

Специалист по геномике и биотехнологиям, генетик Светлана Боринская в подтверждение своих слов привела в пример малярию.

«Это тяжелое, смертельное заболеваний долго присутствует в популяции человека. Отбор на мутацию, защищающую от нее, шел веками. Есть народы, которые к ней поголовно невосприимчивы. Или болезнь протекает у них в легкой форме. Но это в тех регионах, где малярия встречалась, в других, где ее не было, все были восприимчивы». — сообщила генетик.

Светлана Боринская признала, что устойчивость к инфекциям бывает. Но скорее географическая, чем этническая.

Где есть ареал болезни, вот там вырабатывается устойчивость, меняются гены. Эти мутации плохие, например, человеку труднее дышать. Поэтому как только выходишь из малярийной зоны, эти мутации исчезают. Их естественный отбор отбрасывает, потому что по сравнению с обычным человеком носители этих мутаций менее приспособлены к жизни. Но когда есть малярия, они полезны Светлана Боринская генетик.

Она также рассказала, что есть интересные наблюдения, связанные со средой обитания людей. Вернее, с тем, что они едят.

«Людям с защитной мутацией против малярии нельзя есть оксиданты. В частности, бобы. Им становится плохо, есть съедят много, могут умереть. Это открытие было сделано где-то в 70-е годы в Азербайджане, в Советском Союзе. В республике выращивали бобы, и в южных районах жили люди, носители этих мутаций. Они защищают от малярии и одновременно делает чувствительным к бобам. Когда это выяснилось, там просто запретил их выращивать. Когда Союз развалился, все это забыли. Я видела сама сообщения, что в 90-х годах в Ленинаканском районе, не знаю, как сейчас этот регион называют, жители отравились бобами», — рассказала Боринская.

Поэтому для того, чтобы к коронавирусу выработалась устойчивость, должно пройти время.

«На северо-западе Европы есть люди, небольшой процент — 1-2, которые не инфицируются ВИЧ. Потому что у них поломан ген, кодирующий рецептор к ВИЧ. У них совсем нет этого рецептора и вирусу не за что зацепиться. Эта устойчивость выработана какой-то древней инфекцией, мы не знаем какой, но не вирусом иммунодефицита. Ее может сейчас вообще не существовать, инфекционные агенты могут исчезать и появляться новые. Видимо, из-за них возникли люди устойчивые, а вирус просто попал на неблагоприятную почву», — резюмировала генетик.

Ее слова «360» подтвердил профессор, доктор биологических наук из Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. Он утверждает, что в мире нет ни одного вируса, который отличался бы сильной генетической, этнической предрасположенностью.