    30 января 2020, 23:08

    Ученые из Долгопрудного начали разрабатывать вакцину от коронавируса

    Алена Собкалова, Анна Каргашина, Мария Филиппова

    Российские ученые готовы создать вакцину от коронавируса. В стенах МФТИ в Долгопрудном работали над препаратами против свиного гриппа и атипичной пневмонии. Так что опыт есть и надежда тоже — вакцина от новой угрозы имеет все шансы появиться в Подмосковье.
    Ученые из Долгопрудного начали разрабатывать вакцину от коронавируса | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В числе разработчиков и другие ведущие центры страны — центральный НИИ эпидемиологии, институт Минздрава, центр вирусологии в Новосибирске.

    Конечно, на разработку потребуется время. Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дает аккуратные прогнозы. В быстрый результат не верит.

    «Они сейчас находятся в самой ранней стадии, и на разработку в стандартные сроки будет потрачено примерно от трех до шести месяцев», — отметил Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

    Неизвестный вирус родом из Китая «обманывает» иммунитет и проявляется не сразу, все больше поражая организм. Если у гриппа инкубационный период два-четыре дня, то у коронавируса — две недели.

    Ученые из Долгопрудного начали разрабатывать вакцину от коронавируса | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Именно в силу этого возникает легочная недостаточность, отек легких, который и вызывает смертельные исходы», — уточнил Павел Волчков.

    Вирус бьет, как правило, по легким — куда быстрее всего попадает. Потому что распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Но стоит ли паниковать?

    «Большинство людей при правильном медицинском вмешательстве выживают, ситуация плюс-минус напоминает ситуацию с гриппом. Она нас пугает, потому что вирус новый», — подчеркнул ученый.

    Хотя, грипп ежегодно уносит сотни тысяч жизней по всему миру. Но к нему привыкли, а вот коронавирус — экзотика даже для Китая. Вирусные эпидемии здесь — обычная история. Климат располагает.

    Ученые из Долгопрудного начали разрабатывать вакцину от коронавируса | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Анастасия Купянская из Пушкино живет в Китае, в часе езды от Уханя, эпицентра вируса. Она рассказала, что ни она, ни ее знакомые не сталкивались с зараженными.

    «Много людей я спрашивала, в социальной сети вопросы выставляла. Есть ли у кого-то знакомые заболевшие или, не дай Бог, умершие. Пока таких нет», — сказала Анастасия Купянская, преподаватель Аньхойского университета (Китай).

    Чтобы уберечь себя, специалисты советуют делать то же самое, что и во время эпидемии гриппа. Самое главное — не посещать места массового скопления людей и закрывать рот и нос платком, если по близости кто-то кашляет и чихает.

    Ученые надеются, что вакцина все-таки не потребуется, и вирус локализуют. Однако разработки продолжат и в случае необходимости отправят спасительную вакцину в Китай.