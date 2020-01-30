Ученые из Долгопрудного начали разрабатывать вакцину от коронавируса

Российские ученые готовы создать вакцину от коронавируса. В стенах МФТИ в Долгопрудном работали над препаратами против свиного гриппа и атипичной пневмонии. Так что опыт есть и надежда тоже — вакцина от новой угрозы имеет все шансы появиться в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

В числе разработчиков и другие ведущие центры страны — центральный НИИ эпидемиологии, институт Минздрава, центр вирусологии в Новосибирске.

Конечно, на разработку потребуется время. Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дает аккуратные прогнозы. В быстрый результат не верит.

«Они сейчас находятся в самой ранней стадии, и на разработку в стандартные сроки будет потрачено примерно от трех до шести месяцев», — отметил Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

Неизвестный вирус родом из Китая «обманывает» иммунитет и проявляется не сразу, все больше поражая организм. Если у гриппа инкубационный период два-четыре дня, то у коронавируса — две недели.

Источник фото: телеканал «360»

«Именно в силу этого возникает легочная недостаточность, отек легких, который и вызывает смертельные исходы», — уточнил Павел Волчков.

Вирус бьет, как правило, по легким — куда быстрее всего попадает. Потому что распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Но стоит ли паниковать?

«Большинство людей при правильном медицинском вмешательстве выживают, ситуация плюс-минус напоминает ситуацию с гриппом. Она нас пугает, потому что вирус новый», — подчеркнул ученый.

Хотя, грипп ежегодно уносит сотни тысяч жизней по всему миру. Но к нему привыкли, а вот коронавирус — экзотика даже для Китая. Вирусные эпидемии здесь — обычная история. Климат располагает.

Источник фото: телеканал «360»

Анастасия Купянская из Пушкино живет в Китае, в часе езды от Уханя, эпицентра вируса. Она рассказала, что ни она, ни ее знакомые не сталкивались с зараженными.

«Много людей я спрашивала, в социальной сети вопросы выставляла. Есть ли у кого-то знакомые заболевшие или, не дай Бог, умершие. Пока таких нет», — сказала Анастасия Купянская, преподаватель Аньхойского университета (Китай).

Чтобы уберечь себя, специалисты советуют делать то же самое, что и во время эпидемии гриппа. Самое главное — не посещать места массового скопления людей и закрывать рот и нос платком, если по близости кто-то кашляет и чихает.

Ученые надеются, что вакцина все-таки не потребуется, и вирус локализуют. Однако разработки продолжат и в случае необходимости отправят спасительную вакцину в Китай.