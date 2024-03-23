Важное 23 марта 2024, 00:30 Доноров пригласили на переливание крови в Подмосковье после теракта в Crocus City Hall Центр крови Подмосковья пригласил доноров после теракта в Crocus City Hall Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Подмосковье ждут ждут для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании. Об этом сообщила пресс-служба областного Центра крови.

«Завтра и во все другие рабочие дни мы рады Вас видеть для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании», — отметили в сообщении.

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Московский областной центр крови ждет доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Металлургов, дом 37А.

В субботу, 23 марта, подразделения будут открыты для приема доноров с 8:00 до 13:00 по следующим адресам:

Подольск, улица Кирова, 9

Орехово-Зуево, улица Барышникова, 13/5

Щелково, улица Новая Фабрика, 8

Воскресенск, Больничный проезд, 5

Также кровь можно сдать в отделениях переливания крови:

Мытищи, улица Коминтерна, 24, с 9:00 до 12:00

Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, 62а, с 8:00

Дмитров, улица Больничная, 7, с 8:30 до 12:00

Наро-Фоминск, улица Школьная, 1, с 9:00 до 13:00

Химки, улица Чкалова, 2/21, с 9:00 до 11:00

Королев, улица Циолковского, 24, с 9:00 до 12:00

Ногинск, улица Октябрьская, 85, с 8:00 до 11:30

Люберцы, Октябрьский проспект, 64, с 8:00

Раменское, улица Махова, 14, здание перинатального центра, с 8:30

Медики напомнили, что для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Сдавать ее можно, если прошло 60 дней с момента последней процедуры донации.

Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall смогут сделать это в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.