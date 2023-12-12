Выборы 12 декабря 2023, 18:46 Центризбирком 13 декабря рассмотрит распределение бюджетных средств на выборы президента ЦИК рассмотрит вопрос распределения бюджета на выборы президента 13 декабря РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия России на заседании 13 декабря рассмотрит вопрос о распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента. Об этом следует из проекта повестки, размещенного на сайте ЦИК.

Также Центризбирком поднимет тему порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования фондов кандидатов на должность главы государства.

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование состоится и в новых регионах страны, несмотря на военное положение.

ЦИК РФ получил уведомление от инициативной группы по выдвижению действующего президента Владимира Путина на выборы в 2024 году. Его решение баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух в зоне спецоперации на 1000%, считает герой ДНР Артем Жога.

«Народный фронт» провел собрание по выдвижению Путина на выборы президента. Фактически предвыборная кампания главы государства уже началась, но де-юре еще нет.