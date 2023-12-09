Власть 09 декабря 2023, 13:28 «Народный фронт» создал группу по поддержке выдвижения Путина президентом «Народный фронт» провел собрание по выдвижению Путина кандидатом в президенты РИА «Новости»

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«Народный фронт» провел собрание инициативной группы по выдвижению действующего президента Владимира Путина на выборы в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

В состав группы вошли Александр Турчак, Владимир Васильев, Александр Карелин, Елена Шмелева, Александр Румянцев, а также представители науки, бизнеса, медицины и спортсмены.

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«В пятницу мы услышали от президента слова, которые так ждали. Думаю, не преувеличение сказать, что это событие мирового масштаба, а не только российского. Мы решили не откладывать дело в долгий ящик и создать инициативную группу», — сказал глава исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что заседание посетили люди из разных общественных сфер, но всех их объединяет президент страны.

«Благодарен всему „Народному фронту“, за вами миллионная армия. Уверен, что мы будем решать задачи по выборам большой единой командой, чтобы добиться победы для всей нашей страны», — добавил он.

Центральный избирательный комитет сообщал, что выборы президента России пройдут с с 15 по 17 марта в 2024 году.