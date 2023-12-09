Власть 09 декабря 2023, 04:29 «Поднимет боевой дух на 1000%». Жога — о решении Путина идти на новый срок в 2024 году Герой ДНР Жога связал выдвижение Путина в президенты с подъемом духа на СВО РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух в зоне СВО «на 1000%». Об этом РИА «Новости» заявил герой Донецкой Народной Республики, председатель Народного совета региона Артем Жога.

«Он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит», — подчеркнул он.

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Ранее командир батальона «Спарта» заявил, что действующего президента поддерживает вся Россия. По его словам, он попросил Путина от лица военнослужащих и жителей новых регионов баллотироваться на новый президентский срок. Глава государства услышал эту просьбу.

Жога также признался, что хотел бы стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах и не откажется, если к нему поступит такая просьба.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий также сообщал о том, что в Кремль поступает много обращения от россиян с призывом к президенту продолжить работу на своем посту. Представитель Кремля также отметил, что в своей работе Путин всегда опирался на поддержку людей. Главной своей целью он поставил повышение уровня благосостояния и уровня жизни россиян.