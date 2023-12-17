Важное 17 декабря 2023, 16:14 Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах Скриншот с видео

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Съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на президентских выборах. Решение приняли единогласно, сообщили на сайте ЕР.

«„Единая Россия“ единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Это решение XXI Съезда партии», — говорится в заявлении.

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Путин решил участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали врачи, ученые, бизнесмены, деятели культуры, артисты. Инициативная группа выступила за выдвижение Владимира Путина на заседании 16 декабря.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пообещал, что «Единая Россия» направит все возможные усилия на то, чтобы действующий президент одержал «безоговорочную победу» на выборах в 2024 году.

Любые попытки вмешаться процесс выборов будут пресекаться — выборы должны быть прозрачными и проходить на конкурентной основе, заявил Владимир Путин ранее.