Общество 15 декабря 2023, 23:30 Путин призвал пресекать любые вмешательства извне в президентскую кампанию Президент Путин: любое вмешательство в выборы будет пресекаться РИА «Новости»

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В президентскую кампанию в России все должно происходить согласно закону. Любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций», — заявил глава государства.

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Все должно проходит на конкурентной основе, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность.

Московское городское отделение КПРФ предложило две кандидатуры в выборах президента России. Ими стали депутат ГД Сергей Левченко и председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов.

Центризбирком получил уведомление от инициативной группы по выдвижению Путина на выборы в 2024-м. Голосование состоится с 15 по 17 марта 2024 года.