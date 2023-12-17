Важное 17 декабря 2023, 15:56 «Единая Россия» поддержит Владимира Путина на выборах в 2024 году Зампред СБ Медведев: «Единая Россия» поддержит Путина на выборах РИА «Новости»

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«Единая Россия» направит все возможные усилия, чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах в 2024 году одержал Владимир Путин. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба партии.

Он назвал президентские выборы главным событием в политической жизни России и отметил, что главой государства должен стать человек, который сможет взять на себя управление страной даже в самых непростых условиях.

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«Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремленной в будущее», — указал Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

Он также напомнил, что Путин уже заручился доверием десятков миллионов россиян.

Ранее в поддержку кандидатуры нынешнего президента выступили ученые, бизнесмены и деятели культуры. Инициативная группа провела 16 декабря заседание, на котором выступила за выдвижение Владимира Путина на президентских выборах.