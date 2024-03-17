Выборы 17 марта 2024, 23:48 Путин заявил, что Россия должна быть еще сильнее и эффективнее Путин: в России есть все условия, чтобы она стала еще сильнее и эффективнее РИА «Новости»

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Владимир Путин в своем штабе заявил, что Россия должна быть еще крепче, сильнее и эффективнее, причем для этого имеются все условия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин заявил об этом во время встречи с волонтерами в своем выборном штабе в Гостином дворе Москвы. Российский лидер поблагодарил их за проделанную работу в ходе предвыборной кампании и голосования, отметив высокое качество их работы.

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Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о радости сербского народа, узнавшего о победе Путина на выборах. Он отметил, что в его стране российского лидера считают другом и опорой, на которого можно положиться, а также мудрым и ответственным государственным деятелем.

Разочарование постигло только страны Запада, включая немецких и британских дипломатов. Кроме того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравить российского коллегу с победой на выборах.