Выборы 17 марта 2024, 23:45 Путин приехал в выборный штаб Путин встретился с волонтерами выборного штаба в Гостином дворе РИА «Новости»

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Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой выборный штаб в Гостином дворе Москвы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

На месте Путина встретили волонтеры, которых он поблагодарил за проделанную работу в ходе предвыборной кампании и голосования.

«Спасибо вам большое, ребята», — заявил действующий президент России, обращаясь к собравшимся.

Путин отметил, что на избирательный штаб поступило минимальное количество жалоб, что говорит о высоком качестве его работы.

Он добавил, что в этот вечер хотел провести со своими соратниками, которые поддержали его на прошедших выборах.

После обработки 50% протоколов действующий президент России Владимир Путин занял первое место на выборах главы государства с результатом 87,34%.

Остальные голоса распределились следующим образом: Кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,11% голосов, кандидат о партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,01%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,11%.