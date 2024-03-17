Выборы 17 марта 2024, 23:31 Британия обвинила Россию в несвободных и несправедливых выборах Глава британского МИД Кэмерон назвал несвободными и несправедливыми выборы в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон оценил президентские выборы в России, назвав их «несвободными и несправедливыми». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост министра в социальных сетях.

Кэмерон высказался о выборах в России, объяснив, почему не считает их свободными и справедливыми.

Реклама

«В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ», — заявил британский политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила немецким дипломатам о четырех сроках Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. По ее словам, просто они не смирились с результатами российского голосования, поэтому и заговорили про «несвободные и несправедливые» выборы в России.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила западные страны за высокую явку на президентских выборах в России. По ее словам, их желание дестабилизировать обстановку в стране привело к большой сплоченности российского общества.