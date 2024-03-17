17 марта 2024, 23:31
Британия обвинила Россию в несвободных и несправедливых выборах
Глава британского МИД Кэмерон назвал несвободными и несправедливыми выборы в РФ
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон оценил президентские выборы в России, назвав их «несвободными и несправедливыми». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост министра в социальных сетях.
Кэмерон высказался о выборах в России, объяснив, почему не считает их свободными и справедливыми.
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«В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ», — заявил британский политик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила немецким дипломатам о четырех сроках Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. По ее словам, просто они не смирились с результатами российского голосования, поэтому и заговорили про «несвободные и несправедливые» выборы в России.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила западные страны за высокую явку на президентских выборах в России. По ее словам, их желание дестабилизировать обстановку в стране привело к большой сплоченности российского общества.
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