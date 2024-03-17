Мир 17 марта 2024, 23:12 Германии напомнили о четырех сроках Меркель в ответ на критику выборов в России Захарова назвала критику МИД Германии выборов в России «работой по методичкам» РИА «Новости»

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Немецкие дипломаты не смогли смириться с результатами голосования на выборах президента России и начали писать критические посты в социальных сетях. Но при этом они забыли, что в собственной стране Ангела Меркель занимала пост канцлера четыре срока подряд. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ждала заявлений со стороны немецких дипломатов от «несвободных и несправедливых» выборах в России еще с февраля.

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«Никого не удивили — работают строго по методичкам», — пояснила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в отличие от Германии, в России никогда не избирали главу государства на четыре срока подряд, как это было с Ангелой Меркель.

«Незадолго до этого немцы так же выбирали Гельмута Коля. Вопросы возникали и у самих немцев, насколько такой авторитарный персонализм соответствует германскому пониманию демократии. И ничего», — отметила Захарова.

Она добавила, что и с новым канцлером Германии Олафом Шольцом такая политика не закончилась. Представитель МИД напомнила, что главой правительства он стал после того, как согласился предоставить посты министров из партий «светофорной» коалиции.

«Справедливо? В отношении политических интриганов, типа Бербок, — да, а в отношении народа — нет», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что согласна только с единственным пунктом в заявлении МИД Германии, что в итогах голосования на выборах президента России нет ничего удивительного.

Она пояснила, что граждане объединились, чтобы дать отпор НАТО, который продолжает разжигать конфликты по всему периметру границ и собирает деньги и оружия для «стратегического поражения» России.

Центризбирком сообщил, что по итогам обработки 50% протоколов действующий президент России Владимир Путин занимает первое место на выборах главы государства с результатом 87,34%.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,11% голосов. Кандидаты от партий «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили по 4,01% и 3,11% соответственно.