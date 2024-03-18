Выборы 18 марта 2024, 14:47 Путин получил поздравление с победой на выборах из Южной Осетии Песков: президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Путина с победой на выборах Cao Yang/XinHua/globallookpress

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Действующий президент России Владимир Путин принял звонок лидера Южной Осетии Алана Гаглоева. Политики обсудили итоги выборов, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Осетии Гаглоевым, который тепло поздравил президента России с успехом на президентских выборах», — сказал Песков.

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Владимира Путина поздравили лидеры Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Кубы и других стран. Официально итоги голосования представят 21 марта.

Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении выборов президента России. Хакерским атакам подверглись система видеонаблюдения, сайт ЦИК и сервисы Москвы. На избирательных участках произошли 19,8 тысячи провокаций, недействительными признали более 700 бюллетеней.