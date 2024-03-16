Важное 16 марта 2024, 20:50 Информсистемы Москвы в дни выборов атаковали хакеры из США и Великобритании Глава штаба Ковалев: кибератаки на информсистемы Москвы устроили из США РИА «Новости»

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Хакеры атаковали информационные системы Москвы. Операции проводили из США и Великобритании, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев. Движение сообщило об этом в Telegram-канале.

«Часть из атак — с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Провести их можно из любой страны. Зафиксированы и прямые атаки с серверов, располагающихся в США и Великобритании», — сказал он.

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Московская система электронного голосования, по информации главы штаба, отразила большое количество атак с первого дня выборов. Ковалев заявил, что она надежно защищена. Голосование, по его словам, прошло штатно, каждый бюллетень зачли и записали в блокчейн.

Избирательные участки закрылись в столичном регионе в 20:00. Явка избирателей в целом по России составила 57,25%.