Выборы 18 марта 2024, 12:40 «Открыто и гласно». Наблюдатели от СНГ не нашли значимых нарушений на выборах в России Глава миссии наблюдателей от СНГ Нематов: выборы в РФ прошли спокойно и гласно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов назвал выборы в России справедливыми и гласными. По его словам, наблюдатели не обнаружили нарушений процедуры, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

«По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. <…> Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией и действующим в стране избирательным законодательством — открыто и гласно», — рассказал Нематов.

Реклама

Он также назвал выборы в России справедливыми, конкурентными и соответствующими принципу проведения демократических выборов.

Глава миссии наблюдателей от СНГ отметил, что лично беседовал со многими наблюдателями и выяснил: все избирательные участки оснастили необходимой техникой и материалами, членами комиссий становились опытные и обученные люди. В целом Россия провела большую работу по подготовке и проведению выборов, подчеркнул Нематов.

Кроме того, по его словам, избиратели широко поддержали трехдневное голосование и ДЭГ.

Явка на выборы в России оказалась рекордной — она составила 77,44%.