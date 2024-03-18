Выборы 18 марта 2024, 11:45 Более 700 бюллетеней признали недействительными на выборах Памфилова: в 8 субъектах недействительными признали 709 бюллетеней РИА «Новости»

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Недействительными во время президентских выборов в России признали 709 бюллетеней в восьми субъектах страны. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время брифинга по предварительным итогам голосования.

«У нас система открытая: на каждом участке наблюдатель, видеонаблюдение. Все детали были выявлены, пришлось признать эти бюллетени недействительными», — сообщила она.

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На прошедших президентских выборах в России зафиксировали огромную степень внешнего воздействия — почти 20 тысяч случаев. Как отмечала Памфилова, кроме дистанционных методов дискредитации, применялись и новые технологии. Также злоумышленники пытались портить бюллетени.

Официальные итоги выборов президента в России подведут 21 марта. Явку избирателей на нынешнее голосование оказалась рекордной — 77,44%.