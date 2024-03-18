18 марта 2024, 00:00
Путин назвал россиян источником власти в стране
Путин заявил, что народ — единственный источник власти в России
Президент России Владимир Путин назвал народ единственным источником власти в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы защитим свободу нашего народа и суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране», — заявил он.
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До этого российский лидер отметил, что Россия должна стать крепче, сильнее и эффективнее. По его мнению, для этого имеются все условия.
Путина уже поздравил с победой на выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро, назвавший это «триумфом», и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, отметивший радость сербского народа за своего русского друга.
«Историческим результатом» назвал происходящее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
По данным российского Центризбиркома, Путин набрал 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов на выборах.
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Выборы президента РФ
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