Выборы 17 марта 2024, 22:51 «Исторический результат». Слуцкий заявил о победе Путина на выборах Слуцкий заявил о победе Путина на выборах президента России РИА «Новости»

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Владимир Путин победил на президентских выборах в России с историческим результатом. Об этом РИА «Новости» заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Можно, с историческим результатом», — ответил он на вопрос, можно ли считать, что победу одержал Владимир Владимирович.

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Отметив, что, по данным российского Центризбиркома, Путин набрал 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов на выборах.

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал, что папа римский Франциск поздравил Путина с избранием на должность президента России.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о гордости Донбасса за результаты действующего российского президента. По его словам, другого и быть не могло.

Как рассказал член комиссии Центризбиркома Игорь Борисов, выборы президента России пытались сорвать кибератаками на сайт ЦИК, только в первый день голосования составила более 19 тысяч, включая девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут.