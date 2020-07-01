Москва и Подмосковье сделали свой выбор. Участки закрылись ровно в 20:00

В Москве и Подмосковье закрылись участки ровно в 20:00. Жители сделали свой выбор. Теперь впереди — работа избирательных комиссий по подсчету голосов.

Всего в Москве 25 июня открылось 3,6 тысячи участков, на которых ежедневно работали около 27 тысяч человек. Еще 178 участков были доступны в следственных изоляторах и больницах.

На избирательных пунктах в Москве присутствовали 21,5 тысячи наблюдателей, из них 800 — независимые.

В целом голосование в столице прошло штатно, с минимальным количеством нарушений. Об этом заявили в штабе по наблюдению.

В Подмосковье было 4134 избирательных участка, на которых работали 27 тысяч человек. Все пункты открылись еще 25 июня.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов оценил организацию голосования по Конституции в Московской области. Он заявил, что на участках соблюдают меры предосторожности и безопасности. На участки в Подмосковье пришли и прославленные спортсмены. А глава региона отдал свой голос на избирательном пункте в Барвихе.