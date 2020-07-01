«Все очень грамотно». Ректор МГИМО остался доволен голосованием в кампусе в Одинцове

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов оценил организацию голосования по Конституции в Московской области. Он побывал на участках в кампусе вуза в Одинцове.

«Я обратил внимание на предосторожности, которые были приняты, обеспечение безопасности всех наших граждан, которые придут на избирательный участок. Меры предосторожности, на мой взгляд, исключительные. Все очень грамотно организовано», — отметил Торкунов.

По словам ректора МГИМО, на участке все сделано так, чтобы люди проголосовали безопасно и испытали удовлетворение от выполнения гражданского долга.

Как это организовано здесь, заразиться — это надо умудриться Анатолий Торкунов.

Среди поправок, которые вынесены на голосование, он выделил те, которые связаны с наукой, образованием, медициной, семейными ценностями.

Торкунов также пообщался с волонтерами, которые не только помогают на голосовании, но и оказывали поддержку пожилым людям в течение всей пандемии.

«Развоз продуктов, покупка лекарств, поддержка людей, которые в этой поддержке нуждаются. И в этом смысле, мне кажется, наше общество показало себя очень зрелым», — заметил Торкунов.

Он считает, что именно те люди, которые сейчас являются волонтерами, через 15 лет будут играть важную роль в стране.

1 июля по всей России проходит голосование по поправкам к Конституции. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.