«Это долг каждого россиянина». Прославленные спортсмены проголосовали в Подмосковье

Прославленные спортсмены Ирина Роднина, Ирина Слуцкая и Роман Широков отдали свои голоса на избирательных участках Подмосковья. Они подчеркнули, как важно сегодня выполнить свой гражданский долг.

Легендарная российская фигуристка Ирина Слуцкая проголосовала на участке в Пушкине.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что долг каждого россиянина — прийти на избирательный участок и проголосовать за такой важный документ как Конституция. <…> В такие дни чувствуешь себя патриотом своей Родины, в такие дни ты действительно делаешь важный выбор. Ведь это историческое событие, потому что много лет не менялась Конституция», — заявила «360» Слуцкая.

Ирина Роднина, помимо голосования на своем участке в Химках, проверила, в каком состоянии находятся и другие избирательные пункты.

Источник фото: телеканал «360»

«Должна сказать, что на всем своем избирательном округе — это Дубна, Талдом, Дмитров, Догопрудный, Лобня, Химки — я не увидела неаккуратного, неисполнительного решения этого вопроса. Везде есть средства защиты, везде есть достаточно хорошая разметка, везде четко прописаны входы и выходы, люди работают», — рассказала «360» Роднина.

Экс-футболист сборной России Роман Широков проголосовал на участке в Дедовске.

Источник фото: телеканал «360»

«Надо приходить голосовать, выражать свое мнение. <…> Все поправки нацелены на улучшение жизни россиян. Наверное, важнее всего, что индексацию пенсий законодательно закрепят», — поделился своим мнением спортсмен.

Помимо спортсменов, на участке в Подмосковье отдал свой голос и член Совета федерации от региона Виктор Абрамов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы хотим жить в едином государстве, чтобы никогда никому в голову не приходило менять границы, которые сложились в России. Мы хотим жить в социальном государстве, получать достойные пенсии, достойную зарплату. Мы хотим жить в правовом государстве, чтобы чиновники работали на государство. Это все важно», — подчеркнул сенатор.

1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции. Избирательные участки открылись по всей стране. «360» ведет онлайн-трансляцию голосования в Московской области.