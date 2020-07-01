Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал по поправкам к Конституции

Участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Подмосковье в 08:00. На избирательном участке в поселке Барвиха Одинцовского городского округа проголосовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Непривычная обстановка. Наблюдателей не узнать — все экипированы. Но на самом деле, это можно понять. У нас 4200 почти участков. И понятно, что когда поток идет, все это требует мер предосторожности в новых условиях. У нас вся неделя была ответственная. Мы организовали голосование на избирательных участках и на улице, и домовое голосование. И здесь лучше на воду подуть, не допустить каких-либо нарушений», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех жителей Подмосковья, которые пришли отдать свой голос.

«Важное событие, хотел бы поблагодарить жителей Подмосковья. Мы очень хорошим темпом шли всю неделю — жители голосовали, находили возможность, время для того, чтобы отдать свой голос. Конституция — наш основной закон, я уверен, что Подмосковье не подведет — результаты будут хорошие. Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки», — заключил глава Московской области.

Сегодня последний день Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Участковые избирательные участки будут работать до 20:00. Узнать адрес и номер своего участка можно на сайте ЦИК России или в личном кабинете на «Госуслугах».

Россиянам предложили высказать свое мнение по 206 поправкам в основной закон страны. Можно либо одобрить весь пакет изменений или проголосовать против поправок. Они предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, вопросы культуры, науки, социальной и финансовой сферы.

Принять участие в голосовании могут все граждане России старше 18 лет. Исключение составляют недееспособные, а также те, кто содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

На всех участках Подмосковья участникам голосования измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Кроме того во время голосования все участники должны соблюдать социальную дистанцию.