Голосование в Москве прошло без серьезных нарушений

В Москве выявили минимальное число нарушений на голосовании по Конституции. Так что они не повлияют на ход голосования. Об этом заявили в штабе по наблюдению.

«Нарушения абсолютно минимальные, носят характер, не влияющий на ход голосования, на волеизъявление», — объявил куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, его цитирует РИА «Новости».

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков рассказал, что сообщения о нарушениях на участках в Москве 1 июля не были подтверждены.

«Сегодня, 1 июля, группой разбора общественного штаба в Москве рассмотрено 27 жалоб, из которых 25 в отношении участковых избирательных комиссий, две в отношении территориальных избирательных комиссий. Нарушения были проверены, но подтверждений не нашли», — сказал Ремчуков, его цитирует ТАСС.

По его словам, всего с начала голосования группа разбора изучила 199 обращений о нарушениях. Восемь еще ждут подтверждений.

1 июля завершается голосование по поправкам к Конституции. Во всех городах избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.

На голосование вынесены 206 поправок. В бюллетене задается только один вопрос, так что голосующий может либо поддержать весь пакет, либо высказаться против.