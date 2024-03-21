Важное 21 марта 2024, 11:33 Явка на выборах президента составила 77,49% ЦИК: явка на президентских выборах составила 77,49% РИА «Новости»

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Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, что говорит о демократичности выборов в России

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«Это исторический показатель», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Россия завершила трехдневный марафон президентских выборов. Уже обработали 100% протоколов — согласно ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набрал больше всего голосов. Более двух третей избирателей, участвовавших в выборах президента России за рубежом, также проголосовали за Владимира Владимировича.

Ранее президент ОАЭ Аль Нахайян поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах. Он пожелал российскому коллеге дальнейших успехов на посту.