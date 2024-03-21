21 марта 2024, 11:18
Высокая явка доказала демократичность президентских выборов — ЦИК
Глава ЦИК Памфилова: явка стала показателем демократичности выборов в России
Подтверждением демократичности проведенных в России президентских выборов стала высокая явка избирателей. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об этом на итоговом заседании комиссии, сообщило РИА «Новости».
«Явка на выборах президента — это показатель демократичности выборов в России», — заявила она.
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Элла Памфилова назвала видеонаблюдение и видеорегистрацию системой многослойного тотального гражданского политического контроля. Она сказала, что, несмотря на попытки «наемников нечистоплотного антироссийского труда», взломать и вывести ее из строя не удалось.
Глава Центризбиркома высоко оценила качество проведенной избирательной кампании. В ее организации, по словам Эллы Памфиловой, приняли участие около миллиона человек.
Международные наблюдатели подтвердили отсутствие серьезных нарушений при проведении президентских выборов в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в 2024 году приняли гораздо меньше жалоб, чем на прошлом голосовании.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Выборы президента — 2024
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