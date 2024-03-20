Мир 20 марта 2024, 21:08 Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой Кремль: президент ОАЭ Аль Нахайян поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

«В ходе телефонного разговора президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах», — сказано в сообщении.

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Арабский лидер пожелал российскому коллеге дальнейших успехов на посту президента, а также выразил признательность за внимание, оказываемое укреплению отношений между Россией и ОАЭ.

Путин поблагодарил аль Нахайяна и поздравил весь народ Эмиратов со священным месяцем Рамадан.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит также поздравил российского лидера с победой на выборах. Их результаты убедительно отражают доверие и уверенность россиян в способностях и интеллекте Путина, подчеркнул Сисулит.