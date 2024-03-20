Выборы 20 марта 2024, 17:27 Путин победил на выборах президента России за рубежом Булаев: за Путина за рубежом проголосовали более двух третей избирателей РИА «Новости»

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Более двух третей избирателей, участвовавших в выборах президента России за рубежом, проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали, что от общего количества проголосовавших за действующего главу государства Владимира Владимировича Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», — рассказал он.

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Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Число отданных за Владимира Путина голосов по стране немного не доходит до 90%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги выборов президента подведут 21 марта.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием. Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных совместных инвестпроектов, а также затронули некоторые вопросы международной повестки. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что результат выборов убедительно отражает доверие и уверенность российского народа в способностях Путина. Под его руководством Россия продолжит процветать.