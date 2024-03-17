Выборы 17 марта 2024, 23:19 Нарушители транслировали порчу урн на Украину МВД: попытки порчи урн проводили с выходом в прямой эфир на Украину РИА «Новости»

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Некоторые нарушители, которые пытались испортить избирательные урны на выборах президента, транслировали свои действия в прямом эфире с выходом на Украину. Об этом сообщил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

По его словам, украинские кол-центры обманывали граждан РФ несколько месяцев, а в некоторых случаях и лет. Россиянам предлагали вернуть «конкретную сумму», если испортят урны и бюллетени.

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Горохов отметил, что многие из этих фактов демонстрировали в прямом эфире с выходом на Украину, как сегодня на одном из участков в Перми. Женщина пронесла петарду в задание, чтобы привести ее в действие в туалете участковой избирательной комиссии, но использовала ее неосторожно и получила травмы.

Замминистра отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев поручил активизировать работу по профилактике телефонного терроризма, особенно с пожилыми людьми.

В Тобольске телефонные мошенники заставили студента взорвать петарду на избирательном участке. Молодого человека задержали.