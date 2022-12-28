Власть 28 декабря 2022, 15:37 ВВП России за 11 месяцев снизился всего на 11% — Мишустин Премьер Мишустин: ВВП России за 11 месяцев снизился на 2% РИА «Новости»

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Валовый внутренний продукт России за 11 месяцев 2022 года снизился всего на 2%, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом написал ТАСС.

«Негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись», — констатировал премьер.

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В конце ноября Мишустин отмечал, что по итогам года уменьшение ВВП может составить менее 3%, хотя некоторые эксперты предрекали двузначные цифры спада. Премьер указал на то, что «некоторое замедление динамики» было неизбежным: экономика перестраивается, на это нужно время.

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Западные санкции, призванные ослабить российскую экономику, во многом сыграли ей во благо. Президент России Владимир Путин в середине декабря отметил, что ограничения стали стимулом к строительству суверенной экономики. В стране нет огромной инфляции, цены почти неизменны с мая, снижается уровень бедности. При этом по экономике стран еврозоны санкции ударили больно: инфляция достигла 10%, а в некоторых странах рост цен достиг 25%.