Власть 22 декабря 2022, 19:47 Путин сделал экономический прогноз на 2023 год Президент Путин пообещал довести инфляцию в 2023 году до целевых показателей в 4−5% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инфляция в России по итогам года составит чуть более 12%. Этот показатель меньше, чем в других странах, включая государства входящие в G20. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что еще в начале года России предрекали падение показателя ВВП на 20–25%. Российский лидер отметил, что падение произошло, но только на 2,5%.

Реклама

«Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах, в том числе в странах „Двадцатки“», — заявил Путин.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что на следующий год по результатам работы экономики в первом квартале власти будут стремиться к выходу на целевые показатели инфляции на уровне от 4 до 5%.

«Это очень хороший тренд, в отличие от некоторых других стран, где тренд, наоборот, на повышение», — добавил Путин.

Президент добавил, что по очень важному показателю экономики — уровню безработицы — ситуация в России очень хорошая. Потому что итоговые цифры оказались ниже допандемийного уровня. Небольшое количество безработных свидетельствуют об устойчивом рынке труда.

«Поэтому в целом мы чувствуем себя уверенно, и у меня нет никаких сомнений, что все, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто», — добавил Путин.

Центробанк на последнем в этом году заседании не стал менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 7,5%. Регулятор объяснил это решение умеренным ростом цен и экономией россиян.