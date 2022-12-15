Власть 15 декабря 2022, 16:02 Путин назвал санкции стимулом для строительства суверенной экономики Президент России Путин заявил об открытых возможностях для экономики из-за санкций Пресс-служба Кремля

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Развернутая против России беспрецедентная санкционная агрессия Запада провалилась. Совместная работа правительства, Центробанка и региональных властей позволили стабилизировать ситуацию. Теперь страна может воспользоваться открывшимися перед ней возможностями и построить суверенную экономику. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что страны Запада готовились в короткие сроки обвалить российскую валютную систему и добиться разрушительной инфляции.

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«Этот расчет, как мы видим, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», — заявил Путин.

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Президент подчеркнул, что введенные ограничения сказались на экономике самих стран Запада. Инфляция в странах еврозоны достигла 10%, а по отдельным странам рост цен составил от 20 до 25%.

Российский лидер отметил, что за девять месяцев объемы российского экспорта в Евросоюз вырос в полтора раза, а объем совокупных поставок составил 42% с профицитом в 138 миллиардов долларов.

«По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно», — добавил президент России.

Путин подчеркнул, что введенные санкции стали стимулом для строительства новой, независимой экономики, который позволит вывести Россию на более высокий технологический уровень. Глава государства поручил правительству провести работу по выведению страны на первые места по всем ключевым направлениям, в том числе в IT-секторе.