Важное 15 декабря 2022, 15:27 Путин назвал снижение уровня бедности в России «движением в правильном направлении» Путин: снижение уровня бедности в РФ — шаг в правильном направлении Пресс-служба Кремля

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Снижение уровня бедности в России до 10,5% — хоть и небольшой, но шаг в правильном направлении. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам. Трансляцию ведет РИА «Новости».

«В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», — считает Путин.

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Глава государства добавил, что в этом году доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8% в номинале.

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«В номинале, хочу это подчеркнуть. И еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить и уровень неравенства немножко», — добавил президент.

Он отметил, что с мая цены в России почти не менялись (до этого был серьезный всплеск). Владимир Путин также информировал о том, что намерен предложить новые решения в экономической сфере с учетом тектонических изменений в мире.

О снижении уровня бедности в стране стало известно еще в конце ноября. Тогда Путин рассказал, что показатель снизился с 11% до 10,5% за год, и указал на положительную динамику.