23 ноября 2022, 15:34
Мишустин спрогнозировал минимальное снижение ВВП
Премьер Мишустин: ВВП России в 2022 году может снизиться меньше чем на 3%
Экономика России показала устойчивость к целому ряду рисков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что стране нужно быть готовой к усилению мирового кризиса и динамике по санкциям.
«Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков», — сказал премьер, выступая на совещании по экономическим вопросам.
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По его оценке, это стало результатом выполнения поручений президента, а также комплекса мер, которые включили в план первоочередных действий для обеспечения развития в условиях внешнего санкционного давления.
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Премьер добавил, что в нынешних условиях замедление экономики России было неизбежным, однако сейчас данные по внутреннему валовому продукту (ВВП) лучше прогнозируемых.
«Снижение ВВП по итогам этого года, по предварительным оценкам, может составить меньше 3%», — уточнил Мишустин.
По его словам, многие организации, в том числе МВФ, Всемирный банк и ОЭСР, улучшили оценки по динамике экономики России. В настоящее время продолжает активно развиваться отечественное производство компонентов, которые раньше поставлялись из-за рубежа, отметил он.
Растет обрабатывающая промышленность. В третьем квартале она увеличилась на 6,8%, уточнил Мишустин. Премьер обратил внимание на рост объема выпуска мебели, одежды, электроники и других категорий товаров.
«За девять месяцев общий прирост промышленного производства составил 0,4% по отношению к 2021 году», — констатировал глава кабмина.
Михаил Мишустин
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