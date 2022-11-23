Общество 23 ноября 2022, 15:34 Мишустин спрогнозировал минимальное снижение ВВП Премьер Мишустин: ВВП России в 2022 году может снизиться меньше чем на 3% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экономика России показала устойчивость к целому ряду рисков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что стране нужно быть готовой к усилению мирового кризиса и динамике по санкциям.

«Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков», — сказал премьер, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Реклама

По его оценке, это стало результатом выполнения поручений президента, а также комплекса мер, которые включили в план первоочередных действий для обеспечения развития в условиях внешнего санкционного давления.

Реклама

Премьер добавил, что в нынешних условиях замедление экономики России было неизбежным, однако сейчас данные по внутреннему валовому продукту (ВВП) лучше прогнозируемых.

«Снижение ВВП по итогам этого года, по предварительным оценкам, может составить меньше 3%», — уточнил Мишустин.

По его словам, многие организации, в том числе МВФ, Всемирный банк и ОЭСР, улучшили оценки по динамике экономики России. В настоящее время продолжает активно развиваться отечественное производство компонентов, которые раньше поставлялись из-за рубежа, отметил он.

Растет обрабатывающая промышленность. В третьем квартале она увеличилась на 6,8%, уточнил Мишустин. Премьер обратил внимание на рост объема выпуска мебели, одежды, электроники и других категорий товаров.

«За девять месяцев общий прирост промышленного производства составил 0,4% по отношению к 2021 году», — констатировал глава кабмина.