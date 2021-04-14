В Кремле назвали условием деэскалации в Донбассе отказ Киева от провокаций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором прекратится эскалация конфликта на территории Украины. Для этого украинские военные должны отказаться от провокаций по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам.

Пресс-секретарь 14 апреля обсудил с журналистами телефонный разговор американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Один из вопрос был по поводу Украины. Журналистам было интересно, пришли ли президенты России и США к пониманию в отношении уменьшения конфликта с ДНР и ЛНР.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — передал ТАСС слова пресс-секретаря Владимира Путина.

Он назвал безосновательными все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, по поводу перемещения российских вооруженных сил на территории России.

При этом Песков отметил, что Вашингтон может потребовать от Киева деэскалации напряженности на юго-востоке Украины. Но будут ли США это делать, Песков не стал отвечать. Он считает, что этот вопрос нужно задавать американскому правительству.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом произошел вечером 13 апреля. В Кремле сообщили, что Байден предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримом будущем.