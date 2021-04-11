Киевские силовики разместили на подконтрольной им территории в Донбассе 49 единиц военной техники, которые были замечены вблизи жилых домов и муниципальных объектов. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР, сообщило РИА «Новости».

В оборонном ведомстве самопровозглашенной Донецкой народной республики отметили, что среди обнаруженной техники были замечены зенитная установка «Шилка», артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», БМП-1 и противотанковые пушки «МТ-12 Рапира».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готовится к эскалации и полномасштабным военным действиям в Донбассе. Пушилин также упрекнул власти Франции и Германии в том, что они не предпринимают никаких усилий для того, чтобы снизить напряженность в регионе. По его мнению, к вооруженному конфликту Киев подталкивают США и НАТО.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил, что в Киеве не вынашивают планы по «насильственному освобождению» Донбасса, но при этом власти Незалежной не боятся «новой Сребреницы».