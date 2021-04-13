Войска НАТО собрались у границ России. Попытка давления не перейдет в реальную войну

Иностранные военные активизировались около российских границ. США и страны НАТО собирают крупные подразделений с современными видами вооружений в Балтике и Черном море. Россия в ответ устроила переброску войск к западным границам. Угроза реального военного конфликта между альянсом и Москвой невозможна, но эффект от противостояния может быть.

Войска стянули к границам

США и НАТО начали перемещение в балтийский и черноморский регионы группы войск из 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники, включая стратегическую авиацию, перевезенную через Атлантический океан. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что войска западных стран дислоцируются около границ РФ.

Министр отметил, что усиление группировки войск США продолжается в Польше и балтийских республиках. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки и в полтора раза морской.

«Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры», — заявил министр. Он отметил, что в ходе контрольной проверки Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения ВДВ в рамках выполнения учебно-боевых задач.

Министр подчеркнул, что войска показали полную боевую готовность. Бойцы готовы выполнить свою задачу по обеспечению безопасности страны. В данный момент военные учения продолжаются. Мероприятия планируют завершить в течении двух недель.

Сдерживающие факторы

Выстроенная система вооруженных сил России направлена на мгновенную реакцию со стороны вражеских сил. Постоянная боевая готовность армии и флота уже сама по себе является сдерживающим фактором агрессивных действий со армии НАТО.

Об этом «360» рассказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что этих мер вполне достаточно, чтобы обезопасить российскую границу от любых поползновений.

«В рамках необходимых маневров по проверке боевой готовности вооруженных сил, мы можем перебросить те или иные силы на тот или иной театр военных действий. Но само устройство вооруженных сил России страхует нас от любых форс-мажорных обстоятельств», — подчеркнул он.

Эксперт исключил ситуацию, когда противостояние может перейти в горячую фазу. Любые реальные боестолкновения обернутся ядерной войной.

Альянс отдает себе отчет, чем чревато нападение на Россию, поэтому будет воздерживаться от тех мер, которые могут перерасти в прямую военно-политическую конфронтацию, а дальше — в глобальную ядерную войну Игорь Коротченко Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона».

Он отметил, что победителей в этой войне не будет. Ядерный потенциал России эксперт назвал лучшим фактором сдерживания западных коллег от неразумных действий.

По мнению Игоря Коротченко, единственные, от кого можно ждать вооруженных провокаций — это Украина, которая будет рассчитывать на поддержку со стороны НАТО. Но Альянс вряд ли будет потворствовать такому поведению, поэтому для Киева все закончится также, как для Грузии в 2008 году.

Провокации без противостояний

Основная цель НАТО и США заключается в том, чтобы убрать Россию с мировой политической арены, повторив сценарий развала Советского Союза. Для этого не нужно никакого реального военного противостояния. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что после окончания действия Варшавского договора структура НАТО оказалась бессмысленна, но при этом сам альянс не только не прекратил свое существование, но и серьезно расширился, включив в свою орбиту государства Восточной Европы.

«Натовские базы оказались у наших границ. Это создает серьезную опасность и угрозу для России, которые заставляют поддерживать наш оборонный комплекс в должном состоянии», — подчеркнул он.

По словам депутата, новым плацдармом НАТО может стать Украина. При этом для этого ей даже не нужно входить в альянс. США могут просто использовать ее территорию для различного рода провокаций в отношении России, ослабляя ее экономические и военные возможности.

«Украина открывает для НАТО окно возможностей. Формально действия официального Киева альянс ни к чему обязывать не будут, но при этом войска западных стран могут использовать ее территорию для провокаций. Это позволит создать из России образ врага для простого обывателя и увеличить собственные военные бюджеты», — не исключил эксперт.

Дмитрий Новиков отметил, что выход из этой ситуации только один. России нужно создать новую социально-экономическую модель, которая обеспечит прочный фундамент для противостояния любым угрозам и позволит развивать передовые технологии и создавать новые виды оборонительного вооружения.

«Ни искусство дипломатов, ни талант военных не гарантирует национальной безопасности, если мы не повысим экономическую систему России и ее технические возможности», — подытожил депутат.