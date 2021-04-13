Байден предложил Путину встречу на территории третьей страны

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным и предложил провести встречу-саммит в третьей стране. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — говорится в сообщении Белого дома. Его приводит РИА «Новости».

В Кремле подтвердили поступившее предложение провести очную встречу двух президентов.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — сообщили в пресс-службе российского лидера.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом состоялся по инициативе американской стороны. Во время беседы главы государств обсудили «текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня».

Предложение Байдена провести саммит с Путиным выгодно всем. Это смягчит отношения между двумя мировыми державами и приведет к деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «360».