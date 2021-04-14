Захарова рассказала о подготовке к встрече Путина и Байдена

МИД РФ делает свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», — подчеркнула дипломат.

Накануне Путин и Байден провели телефонный разговор. Они обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.

В Белом доме после заявили, что американский лидер предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу на территории третьей страны. В Кремле подтвердили поступление предложения провести очную встречу президентов РФ и США.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «360» выразил мнение, что саммит лидеров двух стран может смягчить отношения между мировыми державами, а также способствует деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.