Мир 09 февраля 2024, 04:03 Стали известны нелестные подробности о сыне нового главкома ВСУ Сырского Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский живет в Сиднее и ведет соцсети на русском Freepik

Читать 360tv в

Старший сын нового главнокомандующего ВСУ Антон Сырский живет в Сиднее, любит тусовки и ведет социальную сеть «ВКонтакте» на русском языке. На это обратило внимание РИА «Новости».

Агентство выяснило, что Сырский-младший окончил вуз в Сиднее и остался жить в Австралии. В соцсети Антон публикует фотографии с вечеринок, из ночных клубов. При этом посты в «ВКонтакте» сын главкома ВСУ пишет на русском языке.

Реклама

В 2019 году Антон Сырский опубликовал карикатуру, на которой медведь в цветах российского триколора ступает по пескам с надписью «Сирия». За камнем прячутся трое мужчин: террористы, сирийская оппозиция и ЦРУ.

Журналисты нашли фотографию самого Александра Сырского на праздновании дня России в 2013 году. На фотографии нынешний главком ВСУ позирует в форме генерал-майора, виден торт с флагами России и Украины.