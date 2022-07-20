Убийство Цезаря и динозавров. Медведев перечислил 11 выдуманных Западом грехов России

Западные страны обвинили Россию в оговорках президента США Джо Байдена, небывалой жаре в Европе, подорожании продуктов и даже убийстве Юлия Цезаря. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ироничной форме перечислил 11 грехов, которые приписали России, сообщил RT.

«В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое», — написал он в своем Telegram-канале.

Россию обвинили в провоцировании санкций против самой себя, путанице в словах и дезориентации Джо Байдена, организации голосования в США по почте. Дмитрий Медведев напомнил, как посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «ливерной колбасой» и это тоже связали с российским влиянием.

В отставке европейских лидеров с момента создания Петром I Российского государства, манипулировании общественным мнением через русскую классику тоже, по мнению зампреда Совбеза, винят Россию.

«В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей», — написал он.

Последним грехом России Дмитрий Медведев назвал нанесение упреждающего удара метеоритом по Земле и как следствие вымирание динозавров.