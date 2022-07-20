Захарова заявила, что высказывания США о новых санкциях не достигли цели

Заявления американских властей о введении новых санкций в случае вхождения ряда районов Украины в состав России цели не достигнут. Наоборот, это укрепит уверенность российской стороны в выбранном курсе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ошибка Белого дома состоит в том, что Штаты вводили и вводят санкции и без вхождения украинских регионов в состав РФ, «поэтому очередная угроза цели не достигла».

Она подчеркнула, что, наоборот, угрозы США укрепили решимость России действовать по намеченному курсу.

Ранее американские власти заявили, что если РФ присоединит к себе какие-либо украинские территории, то ее ожидают новые санкции. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности СНБ Белого дома Джона Кирби, США и их союзники отреагируют быстро и жестко.