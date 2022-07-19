Жара в Великобритании побила все рекорды

Температурный рекорд зафиксировали в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия). Воздух прогрелся до 39,1 градуса — жарче еще никогда не было за всю историю наблюдений, сообщает метеорологическая служба Королевства.

Британские синоптики не исключают, что в течение дня будет еще теплее — в некоторых частях Англии температура воздуха может преодолеть 40-градусную отметку. Предыдущий рекорд установился в 2019 году в Кембридже. Тогда столбики термометров поднялись до 38,7 градуса.

В понедельник сообщалось, что из-за жары даже британская база ВВС Брайз-Нортон приостановила полеты, так как некоторые ее системы вышли из строя.

Не только Великобритания страдает от жары. На юго-западе Франции даже провели эвакуацию более 14 тысяч человек, так как из-за температур вспыхнули леса. Туристы также покинули курорты. Отмечалось, что в некоторых странах Европы воздух может раскалиться до 47 градусов.